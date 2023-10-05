الإمارات عن هجوم حمص بسوريا: نرفض جميع أشكال العنف والإرهاب المزعزعة للأمن

أكدت الإمارات إدانتها الشديدة للهجوم الدموي الذي استهدف الكلية الحربية في سوريا وتسبب بمقتل وإصابة المئات، مشيرة إلى رفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تزعزع الأمن والاستقرار.

وأعلنت الإمارات عن إدانتها بشدّة للهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في حمص وسط سوريا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، بحسب بيان وزارة الخارجية الإماراتية.

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وأكدت الخارجية في بيانها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان وزير الصحة السوري حسن الغباش قد أعلن قبل قلبل ارتفاع حصيلة استهداف حفل تخرج الكلية الحربية إلى 80 قتيلا و240 مصابا بينهم نساء وأطفال"، مشيرا إلى أنها حصيلة غير نهائية.

#الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في #حمصhttps://t.co/ya2oRo4lNM — MoFA وزارة الخارجية (@mofauae) October 5, 2023

وسبق ذلك بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، اليوم الخميس، وقالت فيه إن "التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة قامت ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة".

المصدر: وام + RT + سانا