 
مباشر

الإمارات عن هجوم حمص بسوريا: نرفض جميع أشكال العنف والإرهاب المزعزعة للأمن

أخبار العالم العربي

الإمارات عن هجوم حمص بسوريا: نرفض جميع أشكال العنف والإرهاب المزعزعة للأمن
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w64n

أكدت الإمارات إدانتها الشديدة للهجوم الدموي الذي استهدف الكلية الحربية في سوريا وتسبب بمقتل وإصابة المئات، مشيرة إلى رفضها جميع أشكال العنف والإرهاب التي تزعزع الأمن والاستقرار.

وأعلنت الإمارات عن إدانتها بشدّة للهجوم الإرهابي الذي استهدف الكلية الحربية في حمص وسط سوريا، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، بحسب بيان وزارة الخارجية الإماراتية.

إقرأ المزيد
دمشق تطالب الأمم المتحدة بإدانة الهجوم على الكلية الحربية بحمص ومساءلة
دمشق تطالب الأمم المتحدة بإدانة الهجوم على الكلية الحربية بحمص ومساءلة "رعاة الإرهاب"

وأكدت الخارجية في بيانها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وكان وزير الصحة السوري حسن الغباش قد أعلن قبل قلبل ارتفاع حصيلة استهداف حفل تخرج الكلية الحربية إلى 80 قتيلا و240 مصابا بينهم نساء وأطفال"، مشيرا إلى أنها حصيلة غير نهائية.

وسبق ذلك بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، اليوم الخميس، وقالت فيه إن "التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة قامت ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة".

المصدر: وام + RT + سانا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الهيمنة إلى زوال ونتطلع لعالم بلا إملاءات.. أبرز تصريحات بوتين أمام منتدى فالداي الدولي