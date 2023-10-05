 
مباشر

السعودية تدين ممارسات مسؤولي إسرائيل الاستفزازية

أخبار العالم العربي

السعودية تدين ممارسات مسؤولي إسرائيل الاستفزازية
AFP
السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w64d

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا مساء يوم الخميس نددت من خلاله بممارسات إسرائيل الاستفزازية في المسجد الأقصى.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن تنديد وإدانة المملكة للممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيلين باقتحام باحات المسجد الأقصى وسط تعزيزات أمنية مكثفة.

إقرأ المزيد
بن غفير يدعو إلى اقتحام الأقصى على مدار الساعة
بن غفير يدعو إلى اقتحام الأقصى على مدار الساعة

وقالت في البيان: "تعبر الوزارة عن أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية".

وأكدت أن هذه الممارسات تعد تعديا صارخا واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحملت وزارة الخارجية القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات.

كما شددت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.

وحوّلت القوات الإسرائيلية مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية بالتزامن مع انطلاق مسيرات للمستوطنين احتفالا بما يعرف بعيد "العرش اليهودي" التي تنظمها بشكل سنوي جماعات دينية متطرفة في مدينة القدس بشكل استفزازي للمواطنين، فيما أقدم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير على اقتحام المسجد الإبراهيمي في الخليل.

وأغلقت الشرطة عددا من الشوارع في غرب القدس وجنوبها لتسهيل تحرك المستوطنين وأعاقت حركة الفلسطينيين في مدينة القدس بشكل كامل، بما في ذلك البلدة القديمة التي انتشر فيها المستوطنون بشكل لافت، وتزامن ذلك مع اقتحامات غير مسبوقة للمسجد الأقصى.

جدير بالذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، طالب بالسماح باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بالقدس الشرقية على مدار الساعة مع إمكانية صلاتهم فيه.

المصدر: RT + وسائل إعلام

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الهيمنة إلى زوال ونتطلع لعالم بلا إملاءات.. أبرز تصريحات بوتين أمام منتدى فالداي الدولي