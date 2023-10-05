السعودية تدين ممارسات مسؤولي إسرائيل الاستفزازية

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا مساء يوم الخميس نددت من خلاله بممارسات إسرائيل الاستفزازية في المسجد الأقصى.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن تنديد وإدانة المملكة للممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد المسؤولين الإسرائيلين باقتحام باحات المسجد الأقصى وسط تعزيزات أمنية مكثفة.

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وقالت في البيان: "تعبر الوزارة عن أسف المملكة لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية".

وأكدت أن هذه الممارسات تعد تعديا صارخا واستفزازا لمشاعر المسلمين حول العالم.

وحملت وزارة الخارجية القوات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات.

كما شددت على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن تنديد وإدانة المملكة العربية السعودية للممارسات الاستفزازية التي قام بها أحد مسؤولي الاحتلال الاسرائيلي باقتحام باحات المسجد الأقصى الشريف، وسط تعزيزات أمنية مكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي. pic.twitter.com/wTo2TZMCCG — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 5, 2023

وحوّلت القوات الإسرائيلية مدينة القدس إلى ثكنة عسكرية بالتزامن مع انطلاق مسيرات للمستوطنين احتفالا بما يعرف بعيد "العرش اليهودي" التي تنظمها بشكل سنوي جماعات دينية متطرفة في مدينة القدس بشكل استفزازي للمواطنين، فيما أقدم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير على اقتحام المسجد الإبراهيمي في الخليل.

وأغلقت الشرطة عددا من الشوارع في غرب القدس وجنوبها لتسهيل تحرك المستوطنين وأعاقت حركة الفلسطينيين في مدينة القدس بشكل كامل، بما في ذلك البلدة القديمة التي انتشر فيها المستوطنون بشكل لافت، وتزامن ذلك مع اقتحامات غير مسبوقة للمسجد الأقصى.

جدير بالذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، طالب بالسماح باقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى بالقدس الشرقية على مدار الساعة مع إمكانية صلاتهم فيه.

📷 وزير الأمن القومي للاحتلال ايتمار بن غفير يشارك المستوطنين اقتحامهم للمسجد الإبراهيمي في الخليل.#بن_غفير#احتلالpic.twitter.com/NeVdcPSeTi — شبكة الخامسة للأنباء (@5newspal) October 4, 2023

بن غفير يؤدي طقوس عيد العرش pic.twitter.com/jCgkRjOZeJ — مؤمن مقداد (@MumenMeqdad) October 3, 2023

المصدر: RT + وسائل إعلام