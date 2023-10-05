دمشق تطالب الأمم المتحدة بإدانة الهجوم على الكلية الحربية بحمص ومساءلة "رعاة الإرهاب"

دانت الخارجية السورية استهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بحمص وسط البلاد وطالبت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بـ"إدانة هذا العمل الإرهابي ومساءلة الدول الراعية للإرهاب".

وأكدت الخارجية السورية أن "استهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص يعتبر جريمة وتعبّر مجددا عن إمعان مرتكبيها في نهجهم الإرهابي الدموي الوحشي الذي عانى منه الشعب السوري على مدى السنوات الماضية".

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وقالت الخارجية في بيان: "سوريا تدين بأشد العبارات الجريمة النكراء باستهداف التنظيمات الإرهابية حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص"، مضيفة: "الجريمة تعبّر مجددا عن إمعان مرتكبيها في نهجهم الإرهابي الدموي الوحشي الذي عانى منه الشعب السوري على مدى السنوات الماضية، وتطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة هذا العمل الإرهابي الجبان ومساءلة الدول الراعية للإرهاب عن جرائمها بحق الشعب السوري".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، بيّنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية إن "التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة قامت ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة".

وأضاف البيان: "أسفر الاعتداء عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج".

المصدر: RT