تونس.. بطاقة إيداع بالسجن ضد صحفي بسبب تدوينة على "فيسبوك" انتقد فيها سياسات وزير سابق

أكدت المحامية التونسية ماجدة المستوري، أنه تم إصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد الصحفي ياسين رمضاني، بسبب تدوينة نشرها على "فيسبوك".

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وقالت ماجدة المستوري في تصريح لبرنامج "بوليتيكا" على إذاعة "جوهرة أف أم" إن التهمة التي يواجهها الصحفي هي "استعمال أنظمة معلوماتية لنسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته والإضرار به معنويا مع كون المتضرر المستهدف موظفا عموميا على معنى أحكام الفصل 24 من المرسوم عدد 54".

من جانبه، أكد نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي أنه صدم بهذا القرار الذي تم إصداره في حق الصحفي واصفا ما حصل بالتضييق.

وصرح نقيب الصحفيين بأن ياسين رمضاني مهدد ب 10 سنوات سجنا.

وكانت نقابة الصحفيين قد أصدرت بيانا دانت من خلاله التتبع القضائي ضد الصحفي وأعلنت أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان قررت يوم الثلاثاء 3 أكتوبر الاحتفاظ بالصحفي في إذاعة "صبرة أف أم" ياسين الرمضاني إثر سماعه من قبل باحث البداية على خلفية دعوى رفعها ضده وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين.

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وأفادت بأنه تم الاستماع إلى الرمضاني من قبل فرقة الشرطة العدلية بالقيروان بخصوص تدوينة نشرها على صفحته الشخصية في "فيسبوك" انتقد فيها سياسات الوزير.

وطالبت نقابة الصحفيين بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الصحفي ياسين الرمضاني، معتبرة إيقافه حلقة جديدة في سلسلة استهداف حرية الرأي والتعبير في تونس.

وذكرت النقابة أن مسؤولي الدولة ليسوا بمعزل عن النقد وأن التعبير الحر والنقد هو حق أصيل للمواطنات والمواطنين ولا يحق لأي جهة مصادرة هذا الحق وفرض الرقابة والتخويف، داعية الوزير السابق إلى سحب الشكاية.

إلى ذلك، أفادت إذاعة "جوهرة أف أم" التونسية بأن الرمضاني يواجه تتبعات قضائية في شكاوى أخرى متعلقة بالنشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الفصل 24 ينص على عقوبة سجنية بـ 5 سنوات وخطية مالية قيمتها 50 ألف دينار (قرابة 15.5 ألف دولار) لمرتكب التهمة المشار إليها وتضاعف العقوبة في حال كان المتضرر موظفا عموميا.

المصدر: إذاعة "جوهرة أف أم" التونسية