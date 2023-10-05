تونس.. مصادرة 24 صفيحة من مادة بيضاء اللون يشتبه في كونها مخدر كوكايين (صورة)

أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس، يوم الخميس، مصادرتها 24 صفيحة من مادة بيضاء اللون يشتبه بأنها مخدر كوكايين.

وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان بأنه توفرت معلومات للمنطقة البحرية بقابس عن وجود جسم مشبوه في البحر، حيث تحولت دوريات بحرية قامت بانتشال الكيس الذي كان مغلقا بإحكام.

وأضاف المصدر ذاته أنه وبالتثبت تبين أنه يحتوي على 24 صفيحة بيضاء اللون يشتبه في بأنها مخدر كوكايين.

وأشارت الإدارة العامة للحرس إلى أنه تمت إحالة عينة منها على مركز تحليل السموميات بأحد المستشفيات العمومية بسوسة حسب تعليمات النيابة العمومية ومصادرة بقية الصفائح.

يذكر أن السلطات الأمنية الليبية قد عثرت منذ بضعة أيام على عدد من الصفائح المشابهة بلغ وزنها 29 كيلوغراما وتحتوي على مخدر كوكايين، وذلك في سواحل مدينة البريقة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية + ليبية