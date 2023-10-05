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إسرائيل تصدر بيانا تزامنا مع ذكرى أكتوبر

أخبار العالم العربي

إسرائيل تصدر بيانا تزامنا مع ذكرى أكتوبر
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أصدرت السفارة الإسرائيلية في مصر بيانا، تحدثت فيه عن زيارة وفد من طاقم السفارة إلى سيناء في الوقت الذي يحتفل فيه المصريون بذكرى الانتصار في حرب أكتوبر على تل أبيب.

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وقالت السفارة الإسرائيلية في مصر: "زار طاقم السفارة منطقة سيناء والشواطئ الجميلة من شرم الشيخ الى معبر طابا، والتقينا السياح الإسرائيليين الذين يقضون أجمل الأوقات في عطلة الأعياد، وتم فحص زيادة إمكانيات التعاون المشترك مع منظمي الرحلات السياحية المصرية".

وتحتفل مصر بالانتصار في حرب أكتوبر أو حرب العاشر من رمضان كما تعرف في مصر أو حرب تشرين التحريرية كما تعرف في سوريا أو حرب يوم الغفران في إسرائيل في يوم السادس من أكتوبر من كل عام، وهي الحرب التي شنتها كل من مصر وسوريا في وقت واحد على إسرائيل عام 1973.

المصدر: RT

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