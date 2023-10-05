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بذكرى حرب أكتوبر.. السفير الروسي في مصر يضع الزهور على قبر الجندي المجهول (فيديو)

أخبار العالم العربي

بذكرى حرب أكتوبر.. السفير الروسي في مصر يضع الزهور على قبر الجندي المجهول (فيديو)
الصورة ملتقطة من الفيديو
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وضع السفير الروسي لدى مصر غيورغي بوريسينكو، الزهور على قبر الجندي المجهول، تكريما للمصريين الذين حاربوا من أجل وطنهم في حرب أكتوبر 1973.

ونشرت السفارة الروسية في القاهرة عبر حسابها على منصة X (تويتر سابقا) مقطع فيديو لبوريسينكو وهو يضع الزهور.

وكتبت في المنشور "في 5 أكتوبر، قام سفير روسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية السيد غيورغي بوريسينكو، بمرافقة لملحق بالدفاع العقيد إيغور ايروشوف بوضع الزهور على قبر الجندي المجهول، تكريما للمصريين الذين حاربوا من أجل وطنهم في عام 1973 واستشهدوا بشجاعة".

المصدر: RT

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