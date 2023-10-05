بذكرى حرب أكتوبر.. السفير الروسي في مصر يضع الزهور على قبر الجندي المجهول (فيديو)

وضع السفير الروسي لدى مصر غيورغي بوريسينكو، الزهور على قبر الجندي المجهول، تكريما للمصريين الذين حاربوا من أجل وطنهم في حرب أكتوبر 1973.

ونشرت السفارة الروسية في القاهرة عبر حسابها على منصة X (تويتر سابقا) مقطع فيديو لبوريسينكو وهو يضع الزهور.

وكتبت في المنشور "في 5 أكتوبر، قام سفير روسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية السيد غيورغي بوريسينكو، بمرافقة لملحق بالدفاع العقيد إيغور ايروشوف بوضع الزهور على قبر الجندي المجهول، تكريما للمصريين الذين حاربوا من أجل وطنهم في عام 1973 واستشهدوا بشجاعة".

في 5 أكتوبر، قام سفير روسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية السيد جيورجي بوريسينكو، بمرافقة لملحق بالدفاع العقيد ايغور ايروشوف بوضع الزهور على قبر الجندي المجهول، الذي أقيم تكريمًا للمصريين الذين حاربوا من اجل وطنهم في عام 1973 واستشهدوا بشجاعة.#روسيا_مصر#روسيا_مصر٨٠pic.twitter.com/iCGZYA8x10 — RussianEmbassy EGYPT 🇷🇺 (@Rusembegypt) October 5, 2023

المصدر: RT