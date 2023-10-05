الجيش اللبناني ينظم جولة ميدانية على الحدود الشمالية (فيديو)

انطلقت الجولة الميدانية التي ينظمها الجيش اللبناني على الحدود الشمالية للإضاءة على الإجراءات التي ينفذها للحد من تدفق النازحين السوريين بطرق غير شرعية.

وكان الجيش وجه دعوة إلى وسائل الإعلام للمشاركة في جولة ميدانية على الحدود الشمالية، يتخللها عرض إيجاز حول أعمال التسلل غير الشرعي إلى الأراضي اللبنانية من قبل النازحين السوريين، والإجراءات التي تتخذها وحدات الجيش للحد منه، والحاجات الضرورية لتعزيز هذه الإجراءات.

هذا وحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، من تداعيات النزوح السوري التي تعمق أزمات لبنان.

يذكر أن السلطات الأمنية اللبنانية تكثف جهودها لمكافحة ظاهرة تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، عبر الحدود، وقد أحبط الجيش خلال أسبوع واحد من شهر سبتمبر الماضي، محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية.

وأصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات تتعلق بالنزوح السوري، ووجه طلبات إلى الإدارات والوزارات اللبنانية المعنية لاتخاذ إجراءات كل ضمن اختصاصه.

المصدر: RT