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الجيش المصري يبث فيديو نادرا حول هزيمة إسرائيل

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يبث فيديو نادرا حول هزيمة إسرائيل
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عرضت الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد فيلما تسجيليا عن انتصارات أكتوبر 1973.

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وشهد الفيلم التسجيلي، ظهورا خاصا للفنان آسر ياسين، الذي كان يروي بطولات القوات المصرية منذ هزيمة 1967 وحتى انتصارات أكتوبر واسترداد الأرض في معركة استرداد الأرض والعرض.

وشهد الفيلم التسجيلي عرض اعتراف قادة الجيش الإسرائيلي ورئيسة الوزراء جولدا مائير بهزيمة أكتوبر 73.

وفي وقت سابق، احتفل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صباح اليوم بمرور 50 عامًا على انتصارات أكتوبر.

وزار السيسي، صباح اليوم الثلاثاء، قبري الزعيمين الراحلين جمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات، والنصب التذكاري للجندي المجهول بمناسبة الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وحرص الرئيس السيسي، خلال زيارته على وضع إكليل من الزهور على قبري الزعيمين الراحلين تخليدًا لذكراهما، في احتفالات عيد القوات المسلحة، والذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

المصدر: RT

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