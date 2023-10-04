مشاهد توثق أضرار القصف الإسرائيلي لمحيط دير الزور

نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الأربعاء، مجموعة من الصور توثق القصف الإسرائيلي لمحيط دير الزور.

وذكرت الوكالة: "العدوان الجوي الإسرائيلي الذي استهدف بلدة الهري ومعبر البوكمال الحدودي بريف دير الزور أدى إلى تدمير عدد من المرافق العامة وممتلكات المواطنين".

سانا توثق أضرار العدوان الإسرائيلي على محيط #دير_الزور

📸 مازن العنان

🔗 https://t.co/33fclwJY29#سوريةpic.twitter.com/yeUXYIjvHx — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) October 4, 2023

وأشارت الوكالة إلى أن من بين الأضرار تدمير جسر حميضة على الطريق الواصل بين مدينة البوكمال والمعبر الحدودي مع العراق، وشبكات المياه والكهرباء، إضافةً إلى وقوع أضرار في عدد من منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السورية، أن "إسرائيل شنت غارات جوية على مواقع للقوات المسلحة السورية في محيط دير الزور شرقي البلاد، ما أدى إلى إصابة جنديين سوريين".

وأفاد مصدر عسكري: "حوالي الساعة 23.50 من مساء الاثنين 2\10\2023، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور، مما أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

المصدر: سانا