أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات في الإمارات، تفعيل بطاقات الدخول الخاصة بمنظومة التصويت الإلكتروني وعن بعد لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وانطلق صباح اليوم الأربعاء، التصويت المبكر لانتخابات "المجلس الوطني الاتحادي" (تشريعي استشاري)، والتي يتنافس فيها 298 مرشحا لنيل 20 مقعدا.

ويمكن التصويت عبر تطبيق "شارك للإمارات" أو الموقع الإلكتروني http://uaenec.ae أو من خلال 9 مراكز انتخاب موزعة على جميع الإمارات.

ويعتبر هذا الإجراء جزءا من المنظومة الإلكترونية للتصويت التي تشتمل على ثلاث مراحل رئيسة، هي: تجهيز منظومة التصويت (سواء الإلكتروني في المراكز الانتخابية أو عن بُعد) وتشفيرها، يليها التأكد من خلو قواعد بيانات منظومة التصويت من أية عمليات تصويت مسبقة وفتح المنظومة أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وختاماً عملية إغلاق المنظومة وفك التشفير لاحتساب الأصوات المدلى بها وإعلان النتائج الأولية للانتخابات.

"وام"

وتتولى لجنة الفرز بعد انتهاء عملية التصويت، حصر أعداد من أدلوا بأصواتهم وفرزها باستخدام الطرق الفنية المتبعة في نظام التصويت.

ووفق البوابة الإلكترونية لحكومة الإمارات، يعد المجلس الوطني الاتحادي السلطة الرابعة بالبلاد، والجهة البرلمانية الممثلة للشعب، ويؤدي دورا استشاريا ويتكون من 40 عضوا يجري انتخاب 20 منهم والبقية يتم تعيينهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أن 298 مرشحا يتنافسون في هذه الانتخابات التي يستمر التصويت المبكر فيها يومي الأربعاء والخميس، على أن يخصص الجمعة للتصويت عن بعد، بينما يكون السبت المقبل يوم الانتخابات الرئيسي عبر التصويت عن بعد أو في مراكز الاقتراع.

المصدر: "وام"