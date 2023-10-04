أبو ظبي تحقق في واقعة القطط الملقاة في الخلاء (فيديو)
أعلنت دائرة البلديات والنقل في إمارة أبو ظبي أنها باشرت التحقيق في واقعة القطط الملقاة في الخلاء، لاتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة.
وقالت الدائرة إنها اتخذت الدائرة التدابير اللازمة لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا العمل غير الإنساني، مشيرة أن التحقيقات ما زالت جارية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، لمعرفة المتسببين في هذا العمل المنافي للأخلاق والقيم الإنسانية.
هل هذا مايحصل بالفعل يا @Amanatalriyadh !!— هُدى بِنت عَبدِالله (@HudaBintAbdulla) September 28, 2023
هل بربكم قطط بيت تائهة أو تخلى عنها من هم بلا ضمير أو قطط شارع تقدر تعيش في الخلاء والبر؟ هل هي بيئة مناسبة لمثل هذه المخلوقات الضعيفة التي لا تستطيع أن تجد مكان تختبئ فيه أو حتى طعام مناسب وماء نظيف تشرب منه؟
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ودعت الدائرة إلى التعاون والتواصل معها لمشاركة أي معلومات حول ملابسات هذا الحادث، ما يسهم في ضمان عدم تكرار هذه الممارسات التي تتعارض مع نهج الدائرة في الاهتمام والعناية والرفق بالحيوان.
دائرة البلديات والنقل – أبوظبي تؤكد أنها باشرت التحقيقات بشأن واقعة القطط الملقاة في الخلاء، فور تلقّيها البلاغ، لاتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 4, 2023
واتخذت الدائرة التدابير اللازمة لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا العمل غير الإنساني .. مشيرةً أنَّ التحقيقات ما… pic.twitter.com/acPTTTVx4p
المصدر: "وام"