أبو ظبي تحقق في واقعة القطط الملقاة في الخلاء (فيديو)

أعلنت دائرة البلديات والنقل في إمارة أبو ظبي أنها باشرت التحقيق في واقعة القطط الملقاة في الخلاء، لاتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة.

وقالت الدائرة إنها اتخذت الدائرة التدابير اللازمة لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا العمل غير الإنساني، مشيرة أن التحقيقات ما زالت جارية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، لمعرفة المتسببين في هذا العمل المنافي للأخلاق والقيم الإنسانية.

هل هذا مايحصل بالفعل يا @Amanatalriyadh !!



هل بربكم قطط بيت تائهة أو تخلى عنها من هم بلا ضمير أو قطط شارع تقدر تعيش في الخلاء والبر؟ هل هي بيئة مناسبة لمثل هذه المخلوقات الضعيفة التي لا تستطيع أن تجد مكان تختبئ فيه أو حتى طعام مناسب وماء نظيف تشرب منه؟

pic.twitter.com/4qh15AlfB2 — هُدى بِنت عَبدِالله (@HudaBintAbdulla) September 28, 2023



ودعت الدائرة إلى التعاون والتواصل معها لمشاركة أي معلومات حول ملابسات هذا الحادث، ما يسهم في ضمان عدم تكرار هذه الممارسات التي تتعارض مع نهج الدائرة في الاهتمام والعناية والرفق بالحيوان.

دائرة البلديات والنقل – أبوظبي تؤكد أنها باشرت التحقيقات بشأن واقعة القطط الملقاة في الخلاء، فور تلقّيها البلاغ، لاتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة



واتخذت الدائرة التدابير اللازمة لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا العمل غير الإنساني .. مشيرةً أنَّ التحقيقات ما… pic.twitter.com/acPTTTVx4p — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) October 4, 2023

المصدر: "وام"