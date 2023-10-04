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أبو ظبي تحقق في واقعة القطط الملقاة في الخلاء (فيديو)

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أبو ظبي تحقق في واقعة القطط الملقاة في الخلاء (فيديو)
AFP
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أعلنت دائرة البلديات والنقل في إمارة أبو ظبي أنها باشرت التحقيق في واقعة القطط الملقاة في الخلاء، لاتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة.

وقالت الدائرة إنها اتخذت الدائرة التدابير اللازمة لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا العمل غير الإنساني، مشيرة أن التحقيقات ما زالت جارية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، لمعرفة المتسببين في هذا العمل المنافي للأخلاق والقيم الإنسانية.


ودعت الدائرة إلى التعاون والتواصل معها لمشاركة أي معلومات حول ملابسات هذا الحادث، ما يسهم في ضمان عدم تكرار هذه الممارسات التي تتعارض مع نهج الدائرة في الاهتمام والعناية والرفق بالحيوان.

المصدر: "وام"

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