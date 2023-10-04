بالفيديو.. فصائل المقاومة في غزة تطلق صواريخ تجريبية تجاه البحر

أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، صواريخ تجريبية تجاه البحر، في إطار تحسين قدراتها الصاروخية.

وفي أغسطس الماضي، أجرت المقاومة في قطاع غزة تجربة صاروخية، بإطلاق أكثر من 50 صاروخاً باتجاه البحر، من بينها صواريخ "عياش 250".

يُذكر أنّ صاروخ "عيّاش 250" كشفت عنه "كتائب الشهيد عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، في معركة "سيف القدس"، في مايو 2021، وذلك بعدما أطلقته تجاه مطار "رامون" الإسرائيلي، قرب مستوطنة إيلات، والذي يبعد نحو 220 كيلومترا.

المصدر: RT