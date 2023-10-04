مصر.. فرق الإطفاء تنقذ مسجد السيدة زينب في القاهرة

تمكنت فرق الإطفاء في القاهرة من إخماد حريق ضخم اندلع بجوار مسجد السيدة زينب التاريخي، وأدى إلى احتراق محال تجارية مجاورة بالكامل، وألحق خسائر مادية فادحة بالمنطقة.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران قبل أن تمتد إلى المسجد، حيث تم الدفع بـ10 سيارات إطفاء تمكنت من محاصرة الحريق.

ويرجح أن يكون تماس كهربائي وراء الحريق الذي أسفر عن إصابة 7 أشخاص بحالات اختناق، وتفحم 17 محلا تجاريا و20 فرشا في السوق، وألحق خسائر بالملايين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية