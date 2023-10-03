المغرب.. خبراء يطالبون بتفعيل نظام اليقظة الصحية بسبب "البق الفرنسي"

نقلت صحيفة "هيسبريس" عن خبراء مغاربة قولهم أنه بات ضروريا تفعيل نظام اليقظة الصحية بعد شكوك بتواجد "حشرة البق" على متن باخرة قادمة من فرنسا.

ودعا الخبير الصحي الطيب حمضي إلى مراقبة الموانئ والمطارات ووسائل النقل، لتفادي السيناريو الفرنسي.

وأشار إلى أن هذه الحشرة لا تنقل الأمراض على الإطلاق، لكنها تسبب القلق داخل المنازل.

وأوضح أن ما يحدث في فرنسا كان بسبب تزايد توالد الحشرة على مدار سنوات، ولم يكن ظهورها مفاجئا، وهو ما أثبتته عدة دراسات"، مضيفا أن مواجهتها لن تكون سريع، مشددا على أن "السلطات المغربية حتى تتجنب السيناريو نفسه تجب عليها مراقبة وسائل النقل القادمة من الخارج (السفن، الطائرات..)، لأن المسافرين على متنها من الممكن أن يكونوا حاملين للحشرة في أمتعتهم (الحقائب، الأفرشة، الأثاث…)".

وأشار إلى أن هذه الحشرة تستطيع البقاء لمدة عام بدون غذاء، ما يعني أن هناك صعوبة في رصدها بشكل كامل.

وأكد أهمية الأمر الذي يستوجب توعية المواطنين بالحذر من الأماكن التي يبيتون فيها، وأيضا الأمتعة التي يحملونها"، مضيفا: "هذه الحشرة لا تنتقل من منزل إلى آخر من تلقاء نفسها، بل بفعل الأفراد أنفسهم من خلال أمتعتهم".

وقال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن حق الصحة والحياة، أن "تفعيل نظام اليقظة الصحية بمختلف المطارات والموانئ المغربية مطلب عاجل وضروري، موضحا أن انتشار المسافرين عبر المطارات والموانئ المغربية كبير للغاية، ويجعل إمكانية انتشار هذه الحشرة كبيرة.

وتابع: "السلطات ملزمة بتعقيم وسائل النقل القادمة من الخارج في المكان".

المصدر: "هسبريس"