الأردن.. إصابة عشرات الطالبات إثر استنشاقهن مادة سامة

أصيبت عشرات الطالبات في منطقة الأغوار الشمالية في الأردن بالتسمم جراء استنشاق رائحة مبيد حشري منبعثة من مزرعة مجاورة لمدرستهن.

هذا وأكد مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح، الدكتور مؤيد الشكور، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، خروج غالبية الطالبات في مدرسة الكريمة الثانوية من المستشفى، بعدما تلقين العناية الطبية، وكن تعرضن لاستنشاق رائحة مادة هي مبيد حشري منبعثة من مزرعة مجاورة للمدرسة.

وأضاف الشكور أن 33 طالبة راجعن المستشفى اليوم الثلاثاء بعد ظهور أعراض عليهن تتمثل بالسعال، فيما جرى إدخال 10 طالبات منهن للمراقبة الطبية، بالإضافة إلى 5 طالبات يرقدن في المستشفى منذ يوم أمس الاثنين للمراقبة أيضا، وجميعهن حالتهن جيدة، ويجري تقييم حالتهن الطبية للتأكد من سلامتهن.

من جهته، أوضح متصرف لواء الأغوار الشمالية الدكتور علي الحوامدة، أن فريق استقصاء صحي من الدفاع المدني والصحة والزراعة تفحص موقع المزرعة المجاورة للمدرسة، وجرى أخذ عينات من الهواء والتربة، والتحرز على كميات المبيد الحشري المستخدم في المزرعة ضمن إجراءات وقائية للسلامة العامة، لافتا إلى أنه جرى تعليق الدوام اليوم في مدرستي الكريمة الثانوية وعمر بن الخطاب الأساسية القريبة من الموقع بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.

وأكد الحوامدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين على المزرعة، وتحويلهم إلى القضاء.

المصدر: "بترا"