أول فنانة مصرية كبيرة تعلن تأييدها للمرشح أحمد طنطاوي

أعلنت الفنانة تيسير فهمي تحرير توكيل لأحمد الطنطاوي، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية.

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وقالت الفنانة في حسابها على (فيس بوك)، الثلاثاء: توكيلي لأحمد الطنطاوي، مضيفة: "محدش ضايقني وعملت التوكيل في خمس دقايق اتطمنوا".

وكانت صفحة المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة المقبلة، النائب السابق أحمد الطنطاوي، نشرت الأحد الماضي، مقطع فيديو لجولته أمام الشهر العقاري في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، يظهر فيه عدد من المواطنين يشكون من عدم تمكينهم من تحرير توكيلات لترشيحه.

وظهر طنطاوي وسط أنصاره، في الوقت الذي ترتفع حوله لافتات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث وجه كلمة للمتواجدين حول استعداده لمنافسة الرئيس المصري في الانتخابات الرئاسية.

المصدر: RT