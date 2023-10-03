شركة بريطانية كبيرة تخرج من مصر وتتجه للمغرب

شهد قطاع الغاز في مصر مؤخرًا تصفية أصول شركة إس دي إكس إنرجي (SDX Energy) البريطانية، نظرًا إلى رغبتها في تركيز جهودها على تطوير أعمالها في المغرب.

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وقد تطرقت الشركة -في بيان نتائج أعمالها الذي حصلت "منصة الطاقة" المتخصصة على نسخة منه- إلى تطورات إنتاج الغاز في مصر خلال النصف الأول من عام 2023، فضلًا عن توقعاتها للنصف الثاني من العام.

وأشارت الشركة البريطانية إلى تراجع إيرادات مبيعات الغاز المصري في مدّة الأشهر الـ6 المنتهية في 30 يونيو 2023، مع تراجع ملحوظ في الإنتاج.

وفي أغسطس 2023، أعلنت إس دي إكس التوقيع على الشروط الأساسية لبيع جميع أصول الشركة في مصر إلى مشغل كبير متعدد الجنسيات له مصالح حالية في مجال التنقيب والإنتاج بالبلاد، مؤكدة أن الاتفاق يسير في الاتجاه الصحيح.

وترتكز أعمال شركة إس دي إكس البريطانية في منطقتي امتياز جنوب دسوق وغرب غريب، لإنتاج الغاز في مصر.

ومنطقة امتياز جنوب دسوق تبلغ مساحتها 115 كيلومترًا مربعًا، وتقع على بعد 65 كيلومترًا شمال القاهرة في منطقة دلتا النيل، وتتماشى مع العديد من حقول الغاز الغزيرة الأخرى في تكوين أبوماضي.

ومُنحت عقود تطوير لجنوب دسوق (18 كيلومترًا مربعًا)، وابن يونس (24 كيلومترًا مربعًا)، وشمال ابن يونس (32 كيلومترًا مربعًا)، ويجري تشغيل جميع عقود التطوير من قبل شركة إس دي إكس البريطانية.

وأوضحت شركة إس دي إكس، أن البئر "إس دي-12 إكس" مغلقة حاليًا، إذ تشترك هذه البئر في خط التدفق مع البئر "إس دي-12 إيست"، ويتراجع الضغط العالي عن "إس دي-12 إكس". وبمجرد أن يتوازن الضغط، ستُعاد البئر إلى العمل مرة أخرى.

ويستمر إنتاج "إس دي-1 إكس" بصورة متقطعة منذ يوليو 2022، وفشلت معالجة بئر التطوير "آي واي-2 إكس"، بهدف تقليل إنتاج الرمال، وأُغلقت البئر في انتظار مزيد من الفحوصات.

وبعد حملة الحفر لعام 2022، تواصل إس دي إكس العمل على تحديث خطط الحفر المستقبلية وتحديد الأهداف المتبقية في المنطقة، ويخضع اكتشاف محسن حاليًا للتقييم لتحديد خيارات التطوير المستقبلية.

وانتهت عمليات الإنتاج ضمن النطاق المتوقع خلال الأشهر الـ6 حتى 30 يونيو 2023، ما أدى إلى إنتاج إجمالي قدره 36.32 مليون قدم مكعّبة قياسية يوميًا في العام الجاري (2023)، مع صافي 2558 برميل من النفط المكافئ يوميًا إلى شركة إس دي إكس.

المصدر: منصة طاقة