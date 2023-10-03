النائب العام الليبي لـRT: لا حاجة للقضاء الدولي في التحقيق بكارثة درنة

أكد النائب العام الليبي الصديق الصور، أن التحقيقات في كارثة مدينة درنة تسير بشكل جيد، وأنه لا حاجة للقضاء الدولي في التحقيق.

وخلال مؤتمر صحفي حول مستجدات التحقيق، قال الصور لـRT: "لا حاجة للقضاء الدولي في التحقيق في كارثة درنة والقضاء الليبي قادر على على إجراء التحقيقات وجميع الظروف مهيأة للعمل".

وشدد على أن "التحقيقات في كارثة درنة، تسير بشكل جيد والقضاء الليبي القدرة على الكشف عن المتورطين ومحاسبتهم ولم نقف أمام أي عقبة"، مؤكدا "أننا مستمرون في تحقيقات فاجعة درنة والنتائج ستظهر بعد اكتمال جمع الأدلة".

وأكد أن "قضية درنة لن تسقط بالتقادم وستظهر التحقيقات الحقيقة كاملة".

يذكر أنه في العاشر من سبتمبر الماضي، اجتاح إعصار مدمر عدد من مدن الشرق الليبي، بينها درنة وبنغازي والبيضاء وسوسة والمرج.

وبلغت سرعة الإعصار "دانيال" 180 كيلومترا في الساعة مع كميات قياسية من المياه، وانهيار سدين يعود تاريخهما إلى السبعينيات، ما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي ضربت بعنف غير مسبوق منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، والتي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء وبلدات بأكملها.

وقبل أيام أعلن الجيش الوطني الليبي، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي ضربت مدينة درنة الليبية إلى أكثر من 4 آلاف قتيل، وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين، وخسائر مادية فادحة.

المصدر: RT