"أنا كنت مدير الاستخبارات".. السيسي يوجه رسالة هامة وخطيرة

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حديثه في مؤتمر "حكاية وطن" عن استغلال بعض الشباب والأشخاص خلال عام 2011 بـ20 جنيها وشريط ترامادول.

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وقال الرئيس المصري: "في 2011 اللي كانوا بينزلوا الأشرار كانوا بينزلوهم بـ20 جنيه وشريط ترامادول، أنا كنت مدير الاستخبارات وشايف كل حاجة بيعملوها في البلد".

وتابع: "فيه رأي عام وناس رافضة، والشعب يريد، إزاي أبنيلك الشعب يريد؟".

وأضاف: "لو اختزلتوا اللي بيني وبينكم إني أبقى موجود هنا دي قيمة تجرحني، لكن لو حافظتوا على بلدكم مش مهم مين موجود هنا، اسمعوا الكلام".

وقال إنه علينا المزيد من العمل بعد كل انتقاد أو تشكيك وتحويل الإساءة إلى وقود لتحقيق النجاح.

وتابع: دعوت الله أن لا يمكن أحد من هدم الدولة وتدميرها، وأبناء وزارة الداخلية والقوات المسلحة دفعوا الثمن بتضحياتهم لمواجهة التحديات.

وقال السيسي، إنه في 2011 وجه بالانتباه لتفكك الروابط المصرية.

المصدر: RT