مصدر عسكري سوري: الجيش الإسرائيلي ينفذ عدوانا جويا على مواقع تابعة للجيش السوري في محيط دير الزور

أفاد مصدر عسكري سوري بأن الجيش الإسرائيلي نفذ مساء الاثنين عدوانا جويا على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور، ما تسبب بإصابة عسكريين اثنين بجروح.

وقال المصدر عسكري: "حول الساعة 23.50 من مساء 2-10-2023 نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا على بعض مواقع قواتنا المسلحة في محيط مدينة دير الزور وأدى العدوان إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية"، وفق ما نقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا".

وفي 16 سبتمبر الماضي، قتل عسكريان سوريان وأصيب 6 آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي على بعض المواقع بريفي طرطوس وحماة.

المصدر: "سانا"