مصر..من هو رئيس الحملة الانتخابية للرئيس السيسي؟

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي عن تكليف المستشار محمود فوزي برئاسة حملة الرئيس السيسي الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024.

وفي بيان لها نشرته على الصفحة الرسمية في "فيسبوك"، كتبت الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي: "شعب مصر العظيم..بناء على ما أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن" بالاضطلاع بمسؤوليتي الوطنية تلبية لندائكم لاستكمال الحلم، وامتدادا لسعينا المشترك من أجل مصر، وما عقدت عليه العزم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فقد كلّفت السيد المستشار/ محمود فوزي، برئاسة حملتي الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام ٢٠٢٤، وأن يكون ممثلي القانوني بها….والله ولي التوفيق"، وفق ما نقل موقع "المصري اليوم".

وأضافت: "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وكان المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، قد تقدم باستقالته من عمله القضائي بمجلس الدولة.

وخلال اليوم الأخير من مؤتمر "حكاية وطن"، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نيته الترشح لولاية جديدة لرئاسة مصر.

المصدر: "المصري اليوم"