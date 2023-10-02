أنقرة تعرب عن قلقها إزاء الانتهاكات المتزايدة في الأقصى

أعربت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، عن قلقها إزاء "تصاعد الممارسات المتزايدة مؤخراً والتي تنتهك قدسية المسجد الأقصى".

وأشار البيان إلى وجود "قلق عميق إزاء الممارسات التي تنتهك قدسية المسجد الأقصى"، لافتاً إلى ازدياد هذه الممارسات مؤخراً، وإلى "جميع الاعتداءات التي تستهدف قدسية الأماكن المقدسة في القدس وعلى رأسها الحرم الشريف، وتنتهك مكانتها التاريخية"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول" التركية.

وتابع البيان "نجدد دعوة تركيا الحكومة الإسرائيلية إلى تجنّب كافة الأعمال الاستفزازية التي من شأنها تصعيد التوتر على أرض الواقع، واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الخصوص على الفور".

وأشارت الوكالة إلى أن البيان جاء تعليقا على حادثة اقتحام مئات الإسرائيليين المسجد الأقصى بالقدس الشرقية صباح اليوم الاثنين، في ثالث أيام "عيد العرش" اليهودي، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية.

المصدر: الأناضول