المصريون يشبهون السيسي بالرئيس الروسي في مواجهة الغرب ويطالبونه بالترشح للرئاسة

أعلنت حركة الدفاع عن الأزهر والكنيسة نجاح الوقفات التى دعت لها بمشاركة قوى سياسية وحركات مدنية ونقابات لدعوة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة.

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وقال صموئيل العشاي المتحدث الاعلامى للحركة، إن القوى المدنية والأحزاب ومعهم الحركة دعت جماهير الشعب المصرى للاحتشاد في الميادين والساحات الشعبية لاعلان دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح مجددا.

ونوه العشاي بأن هذه الوقفات والمسيرات التي شهدتها القاهرة اليوم نجاحًا كبيرًا للقوى الداعمة للرئيس السيسي، حيث تمكنت من إرسال رسالة واضحة للعالم وقوى الشر، بانها رغبة هذه القوى في استمرار الرئيس السيسي في قيادة البلاد.

وأشار إلى أن مصر شهدت تواجد كبير، وأحضر المتظاهرون مكبرات صوت وأذيعت خطب حماسية، واناشيد واغانى وطنية، وحمل المتظاهرون صور الرئيس السيسي وأعلام مصر، وطافت مواكب السيارات شوارع العاصمة، واستقبلتهن النساء بالزغاريد والورود.

وأكد العشاي أنه من المتوقع أن تستمر القوى الداعمة للرئيس السيسي في تنظيم فعاليات وأنشطة لدعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة، ونقل المشاركون عن شكرهم للرئيس السيسي على ما حققه من إنجازات خلال فترة رئاسته، مشيرين إلى أنه تمكن من تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وتعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.

وأوضح أن الرئيس المصري هو أفضل من يقود مصر في المرحلة المقبلة، مؤكدين على دعمهم الكامل له.

وأشار العشاي لكون الرئيس السيسي عمل على نقل مصر من مصاف دول العالم النامى الى دول التى تحاول اللحاق بركب التطور وامتلاك التكنولوجيا، وبناء محطة نووية بمساعدة الاصدقاء الروس لاستخدامها فى الطاقة السلمية.

وأضاف أن المصريون يرون الرئيس السيسي بأنه الرجل القوي الذي يحب بلاده ويشبه إلى حد بعيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فالاثنان يحبان شعبهما ويسعيان إلى محاربة قوى الشر والهيمنة والاستكبار التي تريد هدم الدول صاحبة الحضارات العريقة مثل مصر وروسيا والصين.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم