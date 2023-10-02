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وزير الداخلية المصري يكشف معلومات خطيرة ولأول مرة

أخبار العالم العربي

وزير الداخلية المصري يكشف معلومات خطيرة ولأول مرة
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قال وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق إن قوات الأمن تمكنت من تفكيك 1203 بؤر إرهابية حتى وصلنا لانحسار الإرهاب بدعم القوات المسلحة من أجل استعادة الأمن في سيناء.

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وأضاف في كلمته خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن أنه جرى القبض على 98.4% من الهاربين من السجون خلال أحداث 2011، ووصل عدد الهاربين إلى 23744 مسجونا بين العناصر الإرهابية والجنائية.

وأشار إلى أن معدل ارتكاب الجرائم الجنائية زاد في 2014 بنسبة 240%، مقارنة بـ2010.

وأضاف أن معدل ارتفاع جرائم الجنح ارتفعت في ذلك العام أيضا بنسبة 108% مقارنة بعام 2010.

ونوه بأن جنحة سرقة السيارات تحديدا ارتفعت بنسبة 420% عن 2010، موضحا أن عام 2014 شهد سرقة أكثر من 25 ألف سيارات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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