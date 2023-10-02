وزير الداخلية المصري يكشف معلومات خطيرة ولأول مرة

قال وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق إن قوات الأمن تمكنت من تفكيك 1203 بؤر إرهابية حتى وصلنا لانحسار الإرهاب بدعم القوات المسلحة من أجل استعادة الأمن في سيناء.

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وأضاف في كلمته خلال فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر حكاية وطن أنه جرى القبض على 98.4% من الهاربين من السجون خلال أحداث 2011، ووصل عدد الهاربين إلى 23744 مسجونا بين العناصر الإرهابية والجنائية.

وأشار إلى أن معدل ارتكاب الجرائم الجنائية زاد في 2014 بنسبة 240%، مقارنة بـ2010.

وأضاف أن معدل ارتفاع جرائم الجنح ارتفعت في ذلك العام أيضا بنسبة 108% مقارنة بعام 2010.

ونوه بأن جنحة سرقة السيارات تحديدا ارتفعت بنسبة 420% عن 2010، موضحا أن عام 2014 شهد سرقة أكثر من 25 ألف سيارات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية