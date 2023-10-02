بالفيديو.. الأمن الفلسطيني يعتقل 5 مستوطنين حاولوا الدخول إلى منطقة قبر النبي يوسف  

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين باعتقال أجهزة الأمن الفلسطينية خمسة مستوطنين إسرائيليين حاولوا دخول منطقة قبر النبي يوسف في مدينة نابلس دون تنسيق.

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وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية أن 5 مستوطنين دخلوا إلى منطقة قبر يوسف في مدينة نابلس دون التنسيق مع الجيش الإسرائيلي، فيما أصيب أحدهم بجروح طفيفة "عقب مهاجمته بالحجارة من قبل الفلسطينيين".

وأشارت مصادر صحفية إسرائيلية إلى أنه تم تسليم المستوطنين الـ5 للجيش الإسرائيلي.

وأعلنت إنقاذ بلا حدود، إصابة مستوطنين اثنين بجروح جراء رشقه مركبتهما بالحجارة بعدما دخلوا مع 3 آخرين إلى نابلس دون تنسيق وتم إنقاذهم.

RT

RT

المصدر: RT