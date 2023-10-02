النيابة المصرية تصدر بيانا عاجلا.. ماذا نعرف حتى الآن عن حريق الإسماعيلية؟

أصدرت النيابة العامة المصرية بيانا عاجلا، اليوم الاثنين، قالت فيه إنها تلقت في الرابعة والنصف فجر اليوم الاثنين، إخطارا بنشوب حريقٍ بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية.

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وتابع البيان: أسفرت المعاينة عن تفحمٍ بكامل مبنى مديرية الأمن، وألسنة اللهب تتصاعد من طوابقه العُليا، ورجال الإطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائراتٍ للقوات المسلحة، في سعيٍ حثيث للسيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى عملياتِ إجلاءِ المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة.

وواصل البيان: تشكل فريقٌ من النيابة العامة للتحقيق في الواقعة؛ فاضطلع 13 عضوا من أعضاء النيابة بسؤال 33 مصابا، 29 منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرين بمستشفى هيئة قناة السويس، وجار استكمال التحقيقات.

واندلع حريق في مقر مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية شمال شرقي القاهرة فجر اليوم الاثنين.

وذكر مراسلنا أن الحريق اندلع في حوالي الساعة الرابعة صباحا وامتد في كل المبنى.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى سقوط أجزاء من المبنى المحترق، فيما شاركت سيارات الإطفاء التابعة للجيش في إخماد الحريق.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية لاستقبال المصابين.

المصدر: RT