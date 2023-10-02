العراق.. السوداني يصدر توجيها يخص الحماية المرافقة للمسؤولين

أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني توجيها بتقليص أعداد الحمايات وحركة "عجلات الحماية المكشوفة" التي تحمل مقاتلين وأسلحة مختلفة وترافق المسؤولين والقادة.

وجاء في بيان صادر من رئاسة الوزراء: "القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وجه بتقليص أعداد الحمايات وخاصة المظاهر المسلحة ومنع حركة عجلات الحماية المكشوفة والتي تحمل أعداد من المقاتلين والأسلحة المختلفة التي ترافق المسؤولين والقادة والأمرين بمختلف مستوياتهم ومناصبهم".

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وأوعز رئيس الوزراء، بـ"منع المظاهر المسلحة جاء كونها تعكس ظاهرة غير حضارية ولا تتلاءم مع تطلعات واهتمامات المواطنين وحالة الأمن والسلام التي تعيشها مدن العراق".

ووأوضح البيان أن "التوجيه يستثنى فقط الواجبات القتالية مع مراعاة حجم ونوع القوة والموافقات الأصولية لتنقلها والطرق التي تسلكها وعلى الجهات الرقابية رصد وتأشير المخالفين وعرضها إمام أنظار سيادته للقرار مايراه مناسباً بحقهم".

المصدر: RT