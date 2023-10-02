مصر.. مديرية أمن الإسماعيلية بعد الحريق (فيديو وصور)  

كشف فيديو وصور ما تبقى من مديرية أمن الإسماعيلية في مصر، بعد الحريق المدمر الذي التهم المبنى بالكامل اليوم الاثنين.

إقرأ المزيد

وظهر مبنى مديرية الأمن وهو متفحم بالكامل بعد إخماد الحريق، حيث دفعت قوات الحماية المدينة وقوات الجيش بطائرات إطفاء لإخماد الحريق.

اندلع حريق في مقر مديرية الأمن بمحافظة الإسماعيلية شمال شرقي القاهرة فجر اليوم الاثنين.

وذكر مراسلنا أن الحريق اندلع في حوالي الساعة الرابعة صباحا وامتد في كل المبنى.

وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى سقوط أجزاء من المبنى المحترق، فيما شاركت سيارات الإطفاء التابعة للجيش في إخماد الحريق.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية لاستقبال المصابين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها لـ12 مصابا في موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية بينها 24 حالة اختناق وحالتا حروق.

وأشار إلى خروج 7 مصابين من المستشفى بعد تلقيهم الإسعافات اللازمة.

المصدر: RT