السيسي يطالب وزير التموين بالرد على اتهامات متعلقة بفقدان السيطرة على الأسعار

طلب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزير التموين، علي المصيلحي، بالرد على اتهامات بعدم سيطرة الوزارة على الأسعار.

وجاء ذلك خلال مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وخاطب السيسي وزير التموين قائلا: "الناس بتقول إنك مش مسيطر على الأسعار.. أرجوك رد عليهم"، ليرد المصيلحي على السيسي مؤكدا أن مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن "أسعار غير حقيقية". وقال "الرز والبصل سعرهم هينزل.. أنا متقبل اللوم من المواطنين في عملية ضبط الأسعار.. وأنا أوعدهم أن بكرة هيبقي أفضل من النهاردة".

وكشف وزير التموين عن دعم الدولة للخبز والسلع التموينية المدعومة، لافتا إلى أن ما قبل 2014 كان دعم الخبز 18.5 مليار جنيه، ووصل الآن إلى 91.5 مليار جنيه، وأن دعم السلع كان 13.4 مليار جنيه في عام 2014، والآن وصل إلى 36.1 مليار جنيه.

كما أكد وزير التموين المصري أن الدعم تضاعف أكثر من 4 مرات خلال الـ9 سنوات الماضية.

المصدر: "الشروق"