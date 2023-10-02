عيون المياه العذبة تتفجر في أعقاب زلزال المغرب (صور+فيديو)

أظهرت لقطات متداولة تفجرا لعيون الماء العذب في إقليم ورزازات إثر زلزال الحوز المدمر الذي ضرب المغرب الشهر الماضي.

وسجلت العديد من مناطق المغرب ظهور تلك العيون في "إمي نولاون" و"غسات" في إقليم ورزازات.

ونقل موقع هيسبريس عن الباحث الجيولوجي عبد الحميد الكرمي قوله إن تحرك القشرة الأرضية بسبب الزلزال أدى إلى ظهور هذه العيون، مرجحا أن تستمر في التدفق لعقود من الزمن.

لكن الكرمي قال أن الزلزال ربما يتسبب في انقطاع انقطاع الماء ببعض العيون المتدفقة سابقا بفعل الضغط.

وقال إن "الهزات الأرضية الأخيرة ساهمت في حدوث تحولات على مستوى جريان أو صبيب المياه"، حسبما ذكرت هيسبريس.

هسبريس

يذكر أن المغرب يعيش جفافا للعام السادس على التوالي، واجهادا مائيا دفع السلطات لاتخاذ إجراءات.

وظهرت الينابيع في قرى أكديم وكنطولة وإيمي نولاون وتمسيلت وأزضل وأمزري في إقليم ورزازات.

وفي إقليم الحوز ظهرت ينابيع جديدة وعادت أخرى كانت قد جفت سابقاسيما في قرى إيجوكاك وثلاثاء يعقوب، كما ظهرت ينابيع في إقليم تارودانت.

المصدر:RT+ هسبريس