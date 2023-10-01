الرئيس السيسي: لولا أحداث 2011 ما كان لسد النهضة أن يكون

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه لولا أحداث 2011 "ما كان لسد النهضة أن يكون".

وقال في أحدى جلسات مؤتمر "حكاية وطن"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، قال الرئيس السيسي: "سد النهضة اتبنى بعد أحداث 2011، ولولا هذه الأحداث ما كانش اتبنى".

وبدأت أثيوبيا في العام 2011 ببناء سد النهضة، ودخلت في أزمة مع دولتي المصب مصر والسودان، وسط فشل جميع جولات المفاوضات بالتوصل الى حل بشأن مسألتي ملء السد وتشغيله.

والشهر الماضي، قالتوزارة الخارجية المصرية في بيان إن إثيوبيا تنتهك إعلان المبادئ الموقع بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم في العام 2015 بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، وأنها تتجاهل مصالح وحقوق دولتي المصب وأمنهما المائي، وتضع عبئا على مسار المفاوضات.

المصدر: "الأهرام"