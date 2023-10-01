مجلس الأعمال السوري الصيني يبحث تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين

بحث مجلس الأعمال السوري الصيني خلال اجتماعه اليوم الأحد، تطوير التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي بين البلدين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأكد رئيس المجلس المهندس محمد حمشو أن "دور المجلس يتجسد في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا والصين، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع المنتج السوري على دخول الأسواق الصينية عن طريق وضع خطة وآلية عمل للصادرات السورية"، بحسب الوكالة.

ولفت حمشو إلى أن أبرزها يتمثل بعمليات النقل وتحويل الأموال بسبب الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، مبيناً أن هذا الاجتماع كان لمناقشة هذه العقبات ووضع خطة عمل مع مدة زمنية مناسبة ومناقشتها مع الحكومة والسفارة الصينية بدمشق.

وأكدت الوكالة أن أبرز الاقتراحات التي تم طرحها خلال الاجتماع إنشاء مكتب سوري صيني مشترك من خلال رجال الأعمال، يقوم بحل مشاكل تحويل الأموال والسعي إلى إقامة مذكرات تفاهم بين الجانبين حول المواد الغذائية التي يمكن تصديرها والتوافق عليها، ما يسهم في زيادة الصادرات والمرونة بآلية التصدير، إضافةً إلى العمل على الترويج للمنتج السوري هناك، وتشجيع بعض الصناعات مثل صابون وورق الغار، ومنتجات زراعية مهمة تنتج في سورية كزيت الزيتون والزيتون.

وحضر الاجتماع رؤساء اللجان وعدد من أعضاء الهيئة العامة لمجلس الأعمال وفعاليات صناعية.

المصدر: سانا