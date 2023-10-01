مصر..السلطات توضح تفاصيل نقل تمثالين لأسدين في سيارة نقل (صورة)

أصدرت محافظة الإسكندرية المصرية اليوم الأحد بيانا بشأن تداول صورة في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تمثالي أسدين يتم نقلهما على سيارة نصف نقل.

وقالت المحافظة في بيانها إن التمثالين ضمن عدد من المجسمات المتهالكة المصنوعة من مادة الفايبر، كانا يتواجدان بالجزيرة الوسطى بمدخل الطريق الدولي الساحلي الذى يتم الآن به مشروع إنشاء الكوبري الرابط بين شارع 45 السادات والطريق الدولي الساحلي، لحل مشكلة الاختناقات المرورية وتسهيل الحركة المرورية استجابة لشكاوى المواطنين.

وأوضح البيان أنه في إطار حرص المحافظة على الاستفادة من تلك المجسمات لتطوير الميادين في المحافظة، تم نقل تلك التماثيل لحفظها لحين الاستفادة منها مرة أخرى.

ازاله اسدين شارع ال 45 من الدولي pic.twitter.com/Z2oPHKdgiF — اسكندرية - Alexandria (@Alexandria_egy1) September 30, 2023

المصدر: "الشروق"