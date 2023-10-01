انتخاب الجزائر عضوا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أفادت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، انتخب الجزائر بالاجماع عضوا في المجلس.

هذا وتم انتخاب الجزائر في مجلس المحافظين، خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في دورته الـ67 بفيينا، حيث حظي ترشيح الجزائر لعضوية المجلس بدعم المجموعة الإفريقية للمندوبين الدائمين لدى المنظمات الدولية بفيينا.

من جهته، قال المندوب الدائم للجزائر بفيينا العربي لطروش على دعم الجزائر لجهود الوكالة في تعزیز استفادة الدول النامية من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

المصدر: "الشروق"