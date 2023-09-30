وزير البترول المصري يكشف عن خطط بلاده لحفر 110 آبار استكشافية

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، أن الدولة ستحفر 110 آبار استكشافية، باستثمارات تصل إلى 4.8 مليار دولار.

وأكد الملا أن الحكومة المصرية وضعت استراتيجية لتطوير وتحديث القطاع، وهي تحتوي على كل العناصر سواء الاستدامة أو الأداء والتمكين.

وأسفرت الاستراتيجية عن إنجازات مهمة خلال السنوات السابقة باستثمارات 1 تريليون و200 مليون جنيه (39 مليون دولار) في تلك الفترة.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين عن جميع فئات المجتمع.

المصدر: مصراوي