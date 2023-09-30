الجزائر تعلن إجلاء بحار تركي سقط من سفينة تجارية بمستغانم

أفادت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية اليوم السبت، بأن طواقم المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بمستغانم، أجلت أمس الجمعة بحارا تركيا سقط من على متن سفينة تجارية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن "المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بمستغانم بالناحية العسكرية الثانية تلقى إنذار طوارئ يوم الجمعة الـ 29 من سبتمبر 2023 الساعة 16:30 من جانب السفينة التجارية المسماة ADELHEID BR الحاملة لراية دولة باربادوس".

وأشارت الوزارة إلى أن الإنذار أفاد بتعرض بحار تركي من طاقم السفينة لكسور بليغة على مستوى الجمجمة والساعد الأيسر إثر تعرضه لسقوط خطير من على متن السفينة وهو في حالة حرجة.

ليقوم المركز الوطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر على الفور بتفعيل عملية إجلاء صحي، وذلك بإقحام حوامة البحث والإنقاذ LS-12, ليتم إجلاؤه على جناح السرعة إلى المركز الاستشفائي الجامعي بمستغانم أين تلقى العلاج اللازم".

وأضاف البيان أن هذه العملية "تندرج في إطار المهام الإنسانية المتعلقة بإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، والتي تعكس الجهود المبذولة لوحدات حرس السواحل لقيادة القوات البحرية ومدى حرصهم على التدخل والمساعدة في البحر في جميع الظروف".

المصدر: موقع الخبر