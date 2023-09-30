السيسي للمصريين: اصمدوا.. ولا تجعلوا منا فرجة أمام الناس

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بالصمود في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها الدولة، مشيرا في حديثه إلى الشعب المصري بضرورة "عدم جعلنا فرجة أمام الناس".

قال الرئيس السيسي، خلال كلمته في اليوم الأول من مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم السبت: "نحن نعمل على إصلاح مسار، ولن أقول إننا لا نتحمل مسؤولية هذا المسار، إنه صعب للغاية، إنه مسار الدول المتخلفة، ومسار السياسات التي تستهدف عملية الاستمرار، وهل من المفترض أن يبقى قابعا هنا طوال الوقت؟!..".

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وأردف قائلا: "لا والله، ما نقوم به لا يتناسب مع هذه السياسات، إن موضوع البلد أكبر من ذلك بكثير، ولو أردتم العيش في أفضل دولة، من يقوم بتربية أسرته وعنده فيها 2 و 3 أفراد يعاني ويتحمل ويقوم باللجوء إلى الاشتراك في جمعيات مالية".

وأضاف الرئيس المصري: "هل ترغبون في بناء مصر وتجعلوا منها دولة كهذه؟، هل قمنا بالدخول في مغامرة واحدة؟، وهل تعتبرون التنمية على أنها مغامرة؟، أتعتبرون عملية الإصلاح والبناء مغامرة..".

وقال السيسي: "لا تختزلوا القضية الخاصة ببلدنا ولا تجعلوا منّا فرجة أمام الناس.. اصمدوا واعملوا على تحويل الظروف القاسية إلى فرصة، وصدقوني بقدر ما تصمدون .. سوف تمر الأمور"..

المصدر: مصراوي