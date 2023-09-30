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وزير المالية المصري: تحديات وآلام شديدة واجهتها مصر

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وزير المالية المصري: تحديات وآلام شديدة واجهتها مصر
Gettyimages.ru
العلم المصري
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 قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إن مصر واجهت الكثير من التحديات والآلام الشديدة لعدة أعوام، لكنها قادرة على مجابهتها كون هذه حكاية وطن بدأت منذ سنوات.

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وذكر معيط في كلمة ألقاها خلال مؤتمر "حكاية وطن" يوم السبت، أن "الوزارة عرضت عام 2015 الموازنة على رئيس الجمهورية حينها، وأخبرته بأن الخطة ستكون جاهزة خلال 3 سنوات، لكنه طالب بتجهيزها خلال عام"

وأضاف: "ضغطنا ولكن خلال عام تم عرضها على الرئيس وقفلنا 61 ألف حساب، وتم إلغاء الشيكات الورقية الحكومية وأصبحت إلكترونية، كما تم إنشاء العديد من الأعمال في وزارة المالية والضرائب والجمارك".

المصدر: وسائل إعلام مصرية 

 

 

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