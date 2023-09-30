إيطاليا وليبيا تستأنفان الرحلات الجوية التجارية بعد توقف دام 10 سنوات

أعلنت السلطات الليبية اليوم السبت، استئناف الرحلات الجوية التجارية بين ليبيا وإيطاليا للمرة الأولى منذ عقد من الزمن.

وأفادت سلطات المطارات الليبية، بمغادرة الرحلة "إم تي 522"، التي تديرها شركة الطيران الليبية "ميدسكي إيروايز" من مطار معيتيقة الدولي في طرابلس متوجهة إلى مطار "ليوناردو دافنشي-فيوميتشينو" في روما.

ووفقا لمطار معيتيقة الدولي كان من المقرر أن تهبط رحلة العودة في طرابلس بعد ظهر السبت، ومن الآن وصاعدا، ستكون هناك رحلة ذهاب وإياب بين العاصمتين الليبية والإيطالية يومي السبت والأربعاء.

وقد أشادت حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في طرابلس بالرحلات الجوية المستأنفة، ونشرت صورا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت الركاب وهم يستقلون الطائرة والمسؤولون يحتفلون.

وكانت قد حظرت إيطاليا وعدد من الدول الغربية الأخرى الرحلات الجوية من ليبيا منذ العام 2011، عقب انطلاق عدد من "الانقلابات والانتفاضات" في دول شمال إفريقيا بدعم من الناتو أطاحت إحداها بمعمر القذافي وانتهت بقتله عام 2011.

ووسط حالة الفوضى، قامت ليبيا برحلات جوية مباشرة إلى وجهات محدودة، من ضمنها مدن في مصر وتونس المجاورتين، ودول شرق أوسطية أخرى، مثل الأردن.

ورفعت حكومة رئيسة الوزراء جيورجا ميلوني في يوليو الماضي الحظر الذي فرضته إيطاليا على الطيران المدني الليبي لمدة 10 سنوات، واتفقت السلطات الإيطالية والليبية على أن تقوم شركة طيران واحدة من كل دولة بتسيير رحلات جوية بين العاصمتين.

وقد عاد الدبيبة بعد ذلك من مؤتمر حضره حول الهجرة في روما على متن رحلة مستأجرة مع شركة طيران تجارية.

المصدر: أ ب