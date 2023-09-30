الانتقالي السوداني ينفي لقاء البرهان قائد الحركة الإسلامية علي كرتي

نفى مجلس السيادة الانتقالي بالسودان لقاء رئيسه عبد الفتاح البرهان "مع قيادة إسلامية بينها الأمين العام للحركة الإسلامية على كرتي" بمدينة بورتسودان شرقي البلاد.

ونفى المكتب الإعلامي لمجلس السيادة الانتقالي ما أورده موقع "سودان تربيون" حول لقاء البرهان مع قيادات إسلامية ببورتسودان.

والجمعة، نقل موقع "سودان تربيون" عن مصادر قولها، إن "قيادات في الحركة الإسلامية على رأسها الأمين العام علي كرتي، عقدت اجتماعا مطولا مع البرهان في بورتسودان الذي ناقش معهم خيارات التعامل مع الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع".

وأضاف المكتب الإعلامي أن "ما نشره هذا الموقع عار من الصحة تماما، ويفتقد للمهنية والمصداقية".

وأشار إلى أن كل مقابلات واجتماعات رئيس مجلس السيادة "تتم بصورة علنية".

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس الماضي، عقوبات على كرتي وشركتين، لـ "دورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في ذلك البلد"، وفق تصريح صحفي لوكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون.

وشغل كرتي منصب وزير الخارجية في حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير خلال الفترة الممتدة بين 16 يونيو 2010، و7 يونيو 2015.

المصدر: الأناضول