مصر.. هيئة الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في مصر عن موعد انتهاء الموجة الحارة في البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن اليوم السبت هو آخر أيام الموجة الحارة، وأن الأجواء ستبدأ اعتبارا من يوم الأحد في التحسن بوجود انخفاض في درجات الحرارة على الأنحاء كافة بقيم تتراوح من 3- 4 درجة مئوية، فيما يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، لتكون الأجواء خريفية رائعة مع بداية الأسبوع الجديد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة لتصل درجة الحرارة إلى 30 درجة على القاهرة منتصف الأسبوع.

هذا وسيؤثر على معظم أنحاء البلاد غطاء سحابي يعمل علي حجب أشعة الشمس ليضفي إحساسا أفضل بحرارة الطقس، بينما من المتوقع أن تتساقط الأمطار من السحب المؤثرة يوم الأحد على السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعهم أن يكون الطقس اليوم السبت حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري و السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مع طقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفي تطرقها إلى الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، وهو ما يستوجب توخي الحذر بالنسبة لقادة السيارات على هذه الطرق.

المصدر: "صدى البلد"