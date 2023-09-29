مقتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في البيرة متأثرا بجروحه الخطيرة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بمقتل الشاب محمد جبريل رمانة مساء يوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية في جبل الطويل بمدينة البيرة.

وأوضحت "وفا" أن "قوات الاحتلال كانت قد أطلقت النار صوب مركبة قرب مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضي جبل الطويل، في مدينة البيرة، ما أدى لإصابة شابين قبل اعتقالهما".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن "الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب رمانة متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي، كما أصيب آخر بجروح طفيفة في الأطراف السفلية".

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية أن "جنود الاحتلال نصبوا كمينا لمركبة عند مدخل المستوطنة، وأطلقوا النار صوب شابين كانا يستقلانها، قبل اعتقالهما".

وأضافت المصادر أنه "شوهد جنود الاحتلال وهم ينقلون الشابين على حمالتين إلى داخل المستوطنة لاعتقالهما، قبل وصول مركبات إسعاف إسرائيلية إلى المكان".

هذا فيما "كان جيش الاحتلال قد منع طاقما للهلال الأحمر من الوصول لتقديم الإسعاف للشابين"، وفق بيان صدر عن الجمعية.

المصدر: "وفا"