الجزائر.. استخراج أكثر من 300 حصاة من مرارة مريضة!

تمكن طبيب بمصحة خاصة في سكيكدة في الجزائر من استخراج أكثر من 300 حصاة، من مرارة سيدة، إثر عملية جراحية.

وأفادت صحيفة "الشروق" نقلا عن مصادر من العيادة بأن المريضة تنحدر من بلدية بني زيد، غربي ولاية سكيكدة، وتبلغ من العمر 68 سنة، كانت قد لجأت عام 2022 إلى مستشفى عبد القادر نطور بالقل، إثر ألم في البطن، طلبا لإجراء عملية جراحية، ولكن تعذر ذلك وقتذاك.

إلا أن المريضة اتصلت هذا الشهر بمصحة خاصة بعاصمة الولاية سكيكدة، لإجراء عملية جراحية مستعجلة، إذ إن التحاليل والصور التي أجراها الطبيب لها أظهرت وجود حصى بعدد كبير في مرارتها، مما استدعى نقلها مساء الثلاثاء الماضي إلى غرفة العلميات لاستخراجها.

وفي تصريحات لـ"الشروق"، أوضح الطبيب المختص في الجراحة العامة الدكتور وازطة كمال الدين قائلا: "عند إخراج المرارة، تفاجأنا بالعدد الهائل للحصى الموجود داخلها ولكن الحمد لله لعدم خروج الحجر من المرارة قبل العملية..أخرجنا من مرارة المريضة أكثر من 300 حصاة".

المصدر: "الشروق"