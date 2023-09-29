مصر.. حازم عمر يتحدث عن أسباب ترشحه للانتخابات الرئاسية

قال ، حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري المصري والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، أن هناك أسبابا لترشحه.

وفي التفاصيل، أكد حازم عمر في تصريحات لقناة "صدى البلد" أنه حصل على 44 تزكية من نواب البرلمان لترشحه في انتخابات الرئاسة 2024.

وأوضح عمر أن أسباب ترشحه تمثل في أنه يعتبر أن "المعارضة هي أسهل أنواع العمل السياسي، وأن حزب الشعب الجمهوري يهدف إلى تولي المسؤولية".

وأوضح أن "الدولة مستقرة وآمنة وهناك تحديات مختلفة عن الأخطار والتحديات السابقة، والتي كانت تتمثل في تحديات أمنية".

وأشار المرشح المحتمل للرئاسة إلى أن برنامجه الانتخابي "شامل برؤية محددة وخطة وجدول زمني محدد، للخروج بمصر من عثرتها، تتماشى مع الأيديولوجية اليسارية الوسطية، تحتوي على حلول لمواجهة التحديات والانطلاق نحو التنمية الاقتصادية المستدامة".

المصدر: "المصري اليوم"