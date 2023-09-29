النائب مصطفى بكري يعلن "خبر هام ورائع" للمصريين قريبا

قال البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري أن الشعب المصري بصدد سماع خبر هام ورائع خلال منتصف الأسبوع الحالي.

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وخلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار"، أوضح مصطفى بكري قائلا: "كلما سمعنا أن رجال ورموز هذا الوطن قادرون ومستعدون أن يمضوا في الطريق، فهذا أمر يسعدنا كمصريين".

وأشار بكري إلى أن الشعب المصري يريد تخطي وعبور الأزمة والوضع الراهن المعاش باعتباره انعكاسا للازمة الاقتصادية العالمية.

وأكمل البرلماني المصري: "بكل تأكيد كلما سمعنا أخبارا جميلة نشعر أن بلدنا لا تزال على الطريق، أتمنى خلال أيام السبت أو الأحد أو الاثنين أو بعدها بقليل أن نسمع خبرا سارا مهما للمصريين جميعا".

المصدر: "الشروق"