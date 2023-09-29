رجل أعمال إماراتي كبير يكشف علاقته بإزالة المقابر التاريخية بالقاهرة ونقل الكلية الحربية

كشف رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، عن أسباب الاستثمارات التي يقوم بها في مصر إلى جانب الاقتراحات المستمرة التي يعلن عنها في هذا السياق، ومن بينها مشروع تطوير طريق صلاح سالم.

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وأضاف خلال لقاء مع موقع القاهرة 24، أنه بلا شك عاشق لمصر: محبة لشعب مصر الطيب الكريم الخلوق المثقف.. أنا اقترحت أن الأراضي والكومبندات غير المشغولة التابعة للدولة يتم إزالتها وتدشين مشروعات ضخمة، ولم أتطرق للمقابر وأنا أعلم ما يتحدث فيه الإعلام، هذه المشاريع ستحقق على الأقل 100 مليار دولار سنويا.

وأضاف: الكلية الحربية ينقلوها.. أنا اجتمعت مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشرحت له الأمر بعد ما قدمت دراسة للحكومة وبعدين اجتمعت مع رئيس الوزراء كل شيء له أولويات هم لديهم أولويات والله يعطيهم الصحة.. يعجبني موضوع الزراعة في مصر وأتابعه وأنا على متن الطائرة.

وحول زيارته الأخيرة للساحل الشمالي قال: بمجرد نزولي من الطائرة شاهدت علم الإمارات على طائرة، وعلم البحرين على طائرة أخرى، وهناك كان الشيخ محمد بن زايد وله زيارات متكررة وهي دليل على الدعم والتعاون القوي.. وهناك استقبال جيد وشاهدت الفنادق وشيء جميل.

وأشار إلى افتتاح مركز الأبحاث في مصر، قائلا: ومصر منبع العلم الرجال والستات والشباب والشباب المصري كله كان ملاحظهم في افتتاح دار الأبحاث وقيل عنهم عفاريت وهي دار متطورة وحديثة جدا ومتقدمة جدا، وهم شباب صغار ما شاء الله عليهم متعلمين وخريجي جامعات كبيرة في الداخل والخارج.

المصدر: القاهرة 24