مصر.. أنصار السيسي يفاجئون مرشحا للرئاسة المصرية في شارع سوريا (فيديو)

تفاجئ المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية أحمد الطنطاوي، بهتافات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام الشهر العقاري بشارع سوريا في محافظة الجيزة.

من أمام مقر الشهر العقارى بشارع سوريا محافظة الجيزة

إحنا أقوى لو صدقنا .. إحنا أكتر لو شاركنا pic.twitter.com/MSrvGLglQC — Ahmed Altantawy - أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) September 29, 2023

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ونشر طنطاوي فيديو على موقع "إكس" تحت عنوان: "إحنا أقوى لو صدقنا .. إحنا أكتر لو شاركنا"، حيث يظهر توجهه للشهر العقاري حيث يتواجد عدد من أتباعه هناك، ولكنه تفاجئ بهتافات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقام المتواجدون بالهتاف للرئيس المصري ورفع صوره وأعلام مصر، عندما لاحظوا تواجد طنطاوي بنفسه مع عدد من أنصاره.

المصدر: RT