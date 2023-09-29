 
مباشر

مصر.. أنصار السيسي يفاجئون مرشحا للرئاسة المصرية في شارع سوريا (فيديو)

أخبار العالم العربي

مصر.. أنصار السيسي يفاجئون مرشحا للرئاسة المصرية في شارع سوريا (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w4rj

تفاجئ المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة المصرية أحمد الطنطاوي، بهتافات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام الشهر العقاري بشارع سوريا في محافظة الجيزة.

إقرأ المزيد
مرشح للرئاسة المصرية يتحدث عن ترهيب لداعميه
مرشح للرئاسة المصرية يتحدث عن ترهيب لداعميه

ونشر طنطاوي فيديو على موقع "إكس" تحت عنوان: "إحنا أقوى لو صدقنا .. إحنا أكتر لو شاركنا"، حيث يظهر توجهه للشهر العقاري حيث يتواجد عدد من أتباعه هناك، ولكنه تفاجئ بهتافات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقام المتواجدون بالهتاف للرئيس المصري ورفع صوره وأعلام مصر، عندما لاحظوا تواجد طنطاوي بنفسه مع عدد من أنصاره.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا