مصر.. سكرتير مجلس الأمن الروسي يزور المتحف القومي بالفسطاط

على هامش زيارته الرسمية الحالية لمصر زار سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، حيث عبر عن إعجابه الشديد بتاريخ مصر وحضارتها.

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ورافقت باتروشيف ووفده السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية لشؤون الأمن القومي.

وتم تقديم نبذة عن المتحف وتاريخه وموقعة الفريد، وأبرز مقتنياته التي تزين جوانب وقاعات المتحف المختلفة لتروي تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، إلى جانب ما يقدمة المتحف من فعاليات وأنشطة جعلته منارة ثقافية وتراثية باتت محط أنظار محبي الآثار والحضارة المصرية ليس في مصر فقط بل العالم أجمع.

ثم قام سكرتير مجلس الأمن الروسي والوفد المرافق له بجولة داخل قاعات كل من العرض الرئيسية، والمومياوات الملكية، والنسيج المصري تعرف خلالها على مقتنيات المتحف من كنوز تبرز إبداعات الحضارة المصرية في مختلف المجالات.

وبعيد الجولة قدم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف أحمد غنيم لنيكولاي باتروشيف، هدية تذكارية بمناسبة هذه الزيارة.

المصدر: RT