مصر.. السلطات توضح تفاصيل مواعيد فتح وغلق المحال التجارية في التوقيت الشتوي

أكدت وزارة "التنمية المحلية" المصرية أنه سيتم البدء في تطبيق مواعيد غلق المحال والمطاعم وفقا للتوقيت الشتوي الجديد 2023، في الخميس الأخير من شهر أكتوبر كل عام.

وقال، خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية في مصر، في تصريحات نقلها موقع (القاهرة 24) أنه من المقرر أن يتم فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميا من الساعة 7 صباحا حتى 10 مساء، وزيادة ساعات العمل يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، حيث يتم إغلاقها الساعة الحادية عشرة مساء.

وأشار قاسم إلى فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك تلك الموجودة في المولات التجارية يوميا من الساعة 5 صباحا حتى 12 ليلا مع زيادة ساعة في المناسبات والأعياد، بينما تظل خدمة التوصيل متاحة على مدار الساعة للمطاعم والكافيهات.

وبين المتحدث باسم وزارة "التنمية المحلية" أنه سيتم فتح جميع محلات الورش والأعمال الحرفية التي تقع داخل الكتل السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة السادسة مساء، باستثناء الورش التي تقع على الطرق العامة ومحطات الوقود، نظرا لطبيعتها الخاصة.

المصدر: "القاهرة 24"